PF prende suspeito de matar perita em Minas Gerais A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, o médico perito do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) Milson de Souza Brigi. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da também perita Maria Cristina Felipe da Silva, de 56 anos. Maria Cristina foi morta com três tiros em 13 de setembro deste ano. O crime teria sido encomendado, pelo fato de Maria Cristina não concordar com um esquema de fraudes em aposentadorias. Brigi, 62 anos, era subordinado da perita e estaria envolvido com as fraudes. A prisão temporária dele foi decretada pela Justiça Federal depois que a PF descobriu relação entre o médico e o motorista José Alves de Souza, também acusado do assassinato. Brigi nega envolvimento com o crime.