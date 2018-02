PF realiza operação para apreender caça-níqueis no MS A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 4, a Operação Artêmis III, no Mato Grosso do Sul, com objetivo de cumprir 33 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais com máquinas caça-níqueis, cujos componentes seriam contrabandeados. De acordo com a PF, as ações ocorrem simultaneamente em Campo Grande, Três Lagoas, Bataguassu, Dourados, Corumbá e Ladário. As máquinas apreendidas serão recolhidas e periciadas pelo Setor de Técnico e Científico da PF, visando comprovar a existência de componentes eletrônicos de origem estrangeira. Até o início da tarde, a PF ainda não havia divulgado a quantidade de aparelhos apreendidos.