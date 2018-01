PF recaptura um dos traficantes mais procurados de SP A Polícia Federal de São Paulo conseguiu recapturar um dos traficantes de droga mais procurados do Estado e que se encontrava foragido. Segundo o assessor de comunicação social da PF, delegado Gilberto Tadeu Vieira César, Hilário Muito, de 54 anos, foi preso ontem à tarde, no município de Arujá, na Grande São Paulo. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinham há dias na perseguição de Mioto. O traficante, de 54 anos, foi detido em 1999 com 100 quilos de crack, na cidade de Bariri, no interior do Estado. Condenado por tráfico de drogas, ele conseguiu escapar por um túnel numa das maiores e espetaculares fugas ocorridas na Casa de Detenção de São Paulo, na zona norte da capital paulista, e desde então estava livre. De acordo com o delegado Gilberto Tadeu, o traficante não esboçou reação quando foi preso. Ele está detido na carceragem da PF e deverá ser reconduzido à Polícia Civil, pois tem mais nove anos de pena para cumprir.