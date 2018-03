Piaçaguera-Guarujá é liberada depois de manifestação A rodovia Cônego Domênico Rangoni, conhecida como Piaçaguera-Guarujá, que estava interditada por cerca de 30 pessoas desde as 7 horas desta quarta-feira, 31, foi liberada, segundo informações da concessionária Ecovias. O trecho do km 262 foi interditado por manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e Siderúrgicos da região, mas não há informações sobre as reivindicações. O trecho interditado era o da alça de acesso da rodovia, em frente à Cosipa, na região de Cubatão. A interdição causou oito quilômetros de lentidão na pista leste, no sentido Guarujá, até o km 270, em Cubatão. O trânsito fluía bem, por volta das 10 horas, de acordo com a Ecovias.