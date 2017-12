Piauí tem 3º caso de estupro coletivo em menos de 1 mês

TERESINA - O Estado do Piauí registrou o terceiro caso de estupro coletivo em menos de um mês. Dessa vez, imagens de uma jovem de 21 anos violentada enquanto estava desacordada circularam nas redes sociais. Na gravação é possível ouvir um homem falando de forma irônica: “Amanhã, todo mundo preso em Sigefredo Pacheco (cidade onde aconteceu o crime, a 184 quilômetros da capital, Teresina).”

A polícia instaurou inquérito para investigar o ataque e informou ter a localização dos agressores. O crime teria acontecido no dia 3 de junho. A vítima procurou a polícia depois de ver as imagens do ataque na internet e disse não se lembrar do momento do estupro.

Segundo informações da advogada da jovem, Josefa Miranda, ela estava em uma festa quando recebeu um copo de bebida alcoólica e, após ingeri-la, tem pouca lembrança do que aconteceu. Depois disso, ela foi levada para um veículo, onde o crime foi cometido. As imagens mostram a participação de quatro homens.

A delegada do Núcleo de Feminicídio da Secretaria de Segurança, Anamelka Cadena, disse que o caso está sendo investigado com rigor. “A ideia é que o inquérito seja reforçado com todos os indícios para que o Ministério Público possa fazer denúncia robusta ao Judiciário e seja feita a condenação cabal.”

A jovem, cuja identidade foi preservada, fez exames no Serviço de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (Sanvis) da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, e foi encaminhada para o Instituto Natan Portela para tomar um coquetel de medicamentos que evita a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Ela ainda prestou depoimento na Delegacia-geral, na tarde desta terça-feira, 14.

Violência. O primeiro caso dos últimos 30 dias aconteceu em Pajeú do Piauí, no dia 7 de maio, quando uma jovem de 14 anos foi encontrada nua dentro de um banheiro do ginásio do município, rodeada por quatro rapazes – três adolescentes e um maior de idade. O ato foi flagrado pela madrasta da vítima. Ela estava desacordada e tinha ingerido bebida alcoólica.

No dia 20 de maio, no município de Bom Jesus, uma jovem de 17 anos foi estuprada por quatro adolescentes e um jovem de 18 anos. A vítima foi encontrada amarrada e amordaçada com as roupas íntimas.

No ano passado, a violência contra a mulher no Estado já havia ganhado repercussão após a morte de uma das jovens atacadas no município de Castelo do Piauí. Um adulto e quatro menores estupraram quatro adolescentes e as jogaram de um penhasco. Do ano passado para cá, foram registrados 11 casos de feminicídio no Estado.

A Comissão especial da Câmara que acompanha a investigação de casos de estupros no País estará em Teresina hoje para participar de uma audiência pública sobre o assunto. Os deputados já estiveram no Rio após o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos.

O deputado federal Silas Freire (PR-PI) apresentou um projeto de lei na Câmara para que as mulheres, com autorização legal, possam portar spray de pimenta como instrumento de defesa. Ele disse ter pedido urgência no trâmite de projetos sobre o tema.