Piloto do Airbus da TAM é enterrado em Fortaleza Identificado pelo Instituto Médico-Legal no domingo, o corpo do piloto Kleyber Aguiar Lima, de 54 anos, que comandava o Airbus A320 da TAM no acidente que deixou 199 mortos em 17 de julho, foi enterrado ontem em Fortaleza. A família não permitiu que a imprensa se aproximasse do local. Lima nasceu em Roraima, mas foi viver ainda criança em Fortaleza. Ele morava sozinho em São Paulo, perto do Aeroporto de Congonhas. Sempre que havia um acidente com um avião da TAM, ele telefonava para a mãe, para acalmá-la.