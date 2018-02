Piloto e passageiro sobrevivem a queda de avião no Pará O piloto e o passageiro do avião que caiu na quinta-feira, 8, no Pará, foram encontrados na madrugada desta sexta, na cidade de Anajás. Os dois foram localizados por agricultores e levados para o hospital da cidade. Eles conseguiram sair antes da explosão da avião, que teve uma pane no motor em uma região de mata fechada na Ilha, segundo informações da TV Globo News. Depois de liberados, eles devem seguir para Belém. O monomotor Embraer 721 pertencia à empresa Stilus Táxi Aéreo.