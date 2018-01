Piloto morre após queda de avião agrícola no RS

Uma pessoa morreu no fim da tarde de quarta-feira, 6, após a queda de um avião agrícola em uma lavoura de arroz em São Sepé, no interior do Rio Grande do Sul. De acordo com informações da polícia do município, o piloto Crissiano Rosa da Silva, de 30 anos, estava espalhando uréia sobre a lavoura quando o avião caiu de uma altura de cerca de 15 metros. O avião se arrastou por 50 metros até parar. O local está isolado esperando peritos da Aeronáutica, que devem chegar ainda nesta quinta-feira, 7, à cidade, segundo a polícia, para analisar as causas da queda da aeronave.