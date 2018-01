Um homem morreu após a queda de um ultraleve na areia da Praia do Camacho, em Jaguaruna, sul de Santa Catarina, no fim da manhã desta segunda-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h30 e piloto Alceu Luiz Meschcke, de 49 anos, morreu na hora. As primeiras informações dão conta de que a asa do ultraleve partiu durante o vôo, o que teria causado a queda.