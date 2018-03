Piloto viu clarão na rota do Voo 447, informa jornal espanhol

A imprensa francesa levantou a hipótese de que o Airbus teria se "desintegrado" no ar. O jornal Le Monde diz que o avião voava a uma velocidade "equivocada" o que, em conjunto com uma sequência de eventos excepcionais, teria causando uma explosão em pleno ar. A Airbus deve emitir um comunicado nesta quinta-feira destinado a todas as companhias que utilizam o Airbus A330, lembrando-as que os pilotos devem conservar a potência dos motores e a posição correta para manter o avião em equilíbrio em caso de condições meteorológicas difíceis.

Segundo o jornal Le Figaro, que cita fontes da investigação não identificadas, a tese da explosão no ar é reforçada pela grande área do Atlântico onde foram localizados destroços do aparelho, que voava com 228 pessoas a bordo. "É possível observar fragmentos ao longo de uma distância de mais de 300 quilômetros", segundo a fonte citada. O Figaro diz que uma explosão a cerca de 10 mil metros de altura poderia ocorrer por um fenômeno meteorológico "excepcionalmente violento", uma "brusca despressurização" ou um "atentado terrorista".

A tese não é compartilhada pelo ministro da Defesa brasileiro, Nelson Jobim, para quem a presença de óleo no oceano indica que não houve explosão do Airbus da Air France. Uma mancha com cerca de 20 quilômetros de extensão foi localizada nesta quarta-feira por aviões da Força Aérea Brasileira.