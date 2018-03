Pilotos da Gol não depõem na Polícia Civil

Dois pilotos da companhia aérea Gol não compareceram ao 27.º DP, em São Paulo, para depor sobre as condições da pista principal de Congonhas. Os comandantes, que seriam ouvidos nesta quarta-feira, 15, pelo delegado Antônio Carlos Menezes, responsável pelo inquérito aberto na Polícia Civil para apurar as causas do acidente com o avião da TAM, haviam se queixado das condições de operação da pista principal de Congonhas em dias de chuva. O depoimento dos pilotos será novamente agendado para a próxima semana, quando controladores de vôo deverão também depor na Polícia Civil na próxima semana. Em depoimentos dados na terça-feira, 14, dois pilotos da TAM contaram que ao cumprir a rota Brasília-São Paulo, na manhã daquele dia 17, horas antes do acidente, com o mesmo Airbus A320, não detectaram problemas com o avião e nem tiveram dificuldades para pousar na pista molhada. No entanto, "o piloto do vôo ressaltou que a aeronave estava leve no momento do pouso, o que facilitou o procedimento", conforme observação feita em nota publicada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP). Segundo informação dada pela TAM logo após o acidente, o avião com 186 pessoas a bordo do vôo JJ 3054 pesava mais de 62 toneladas, próximo do limite de sua capacidade. Ao tocar a pista principal de Congonhas, no início da noite, por volta das 18h45, a aeronave não parou. No Instituto Médico Legal Central (IML), no complexo do Hospital das Clínicas, prossegue a pior fase de identificação das vítimas. Cinco corpos ainda não foram reconhecidos e desde anteontem nenhum novo nome é inserido na lista de identificados. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, os corpos restantes são os que ficaram mais desfigurados e os peritos trabalham com o recurso de teste de DNA. (Com informações da Agência Brasil)