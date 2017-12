Pimenta Neves deixa carceragem e segue para penitenciária de Tremembé

SÃO PAULO - O jornalista Antonio Marcos Pimenta Neves, condenado pela morte da ex-namorada, a também jornalista Sandra Gomide, deixou a carceragem do 2° Distrito Policial, no Bom Retiro, na região central de São Paulo, por volta de 13h desta quarta-feira, 25,. Ele fará um exame de corpo de delito em uma unidade do Instituto Médico Legal (IML), na zona oeste da capital paulista, e depois segue para a Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo.

Pimenta Neves passou a noite sozinho em uma cela após se entregar à polícia na noite desta terça-feira, 24. Ele não dormiu durante a noite e ficou andando de um lado para o outro dentro da cela que tem apenas colchonetes e cerca de 5 m². Segundo José Carlos de Melo, delegado titular do 2° Distrito Policial, o jornalista estava em uma cela separada por questões de segurança.

O jornalista recusou o café da manhã oferecido na delegacia, pão com manteiga e café com leite, e por volta das 9 horas da manhã, sua advogada, Maria José da Costa Ferreira, levou um café da manhã com frutas, frios, pães e suco.

Ele foi transferido, às 23h30 de ontem, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no centro da capital paulista, para a carceragem do 2º DP, no Bom Retiro, no centro de São Paulo.

Após as possibilidades de recurso da defesa acabarem, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu ontem que Neves deve começar a cumprir a pena de 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo assassinato de Sandra. O jornalista ficou detido entre setembro de 2000 e março de 2001.

O assassinato ocorreu em 20 de agosto de 2000, em um haras na cidade de Ibiúna, em São Paulo. Na época do crime, o casal tinha rompido um relacionamento de quase três anos. / COM REPORTAGEM DE ELAINE FREIRES, DA 'ESTADÃO ESPN'

