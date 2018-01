Pimenta Neves irá a júri por homicídio qualificado A juíza da 1ª Vara Criminal de Ibiúna, Eduarda Romeiro Correia, pronunciou o jornalista Antônio Pimenta Neves, para que seja levado a júri popular por homicídio duplamente qualificado (motivação torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa). A vítima foi a também jornalista Sandra Gomide, que estava rompendo relacionamento amoroso com Pimenta. Ela foi morta a tiros de revólver, em Ibiúna, em 20 de agosto de 2000. A acusação sujeita Pimenta a pena variável de 12 a 30 anos de reclusão, em regime fechado.Se a defesa não recorrer ao Tribunal de Justiça da sentença de pronúncia, o júri ocorrerá ainda neste ano. Em sua decisão a juíza acolhe as razões finais da promotora Lúcia Nunes Bromerchenkel e do assistente de acusação Márcio Thomaz, contratado pela família da vítima. A defesa, também em razões finais, pediu sem êxito o afastamento das qualificadoras, para de que Pimenta fosse a júri por homicídio simples ( pena de 6 a 20 anos). Pimenta responde ao processo em liberdade, amparado por habeas-corpus do Superior Tribunal de Justiça.