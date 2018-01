Pinheiros tem mais postos reprovados Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, concentra o maior número de postos de gasolina que desrespeitam as leis ambientais, segundo blitze feitas pela Cetesb em cinco bairros da cidade, entre 21 de dezembro e 3 de fevereiro. Sem o certificado que garante a não contaminação do solo e da água e também o compromisso com o descarte correto de produtos químicos, os 35 postos autuados em Pinheiros acumularam 27% das 129 autuações da cidade.