Pintor cai de andaime e morre na zona leste de São Paulo Um pintor caiu de um andaime por volta das 9h15 e morreu na zona leste de São Paulo. Por volta das 8h45 desta sexta-feira, 2, o homem, que fazia trabalhos em um prédio do bairro José Bonifácio, na região de Sapopemba, perdeu o equilíbrio e ficou pendurado por cerca de 30 minutos, mas não conseguiu se segurar e acabou caindo. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o pintor deve ter se desequilibrado ao fazer serviços no prédio da Rua Isidoro de Lara e caído, mas conseguiu se agarrar no andaime, que estava na altura do quarto andar do prédio. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado para resgatar o pintor. Texto alterado às 10h54.