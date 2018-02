Pipocão de Brown e Gil no 2222 são destaques de Salvador Além da violência, a madrugada entre domingo e segunda, 19, foi marcada por homenagens ao ministro da Cultura, Gilberto Gil, e pelo lançamento do bloco Pipocão, sem cordas, comandado pelo músico Carlinhos Brown. Gil, que saiu no afoxé Filhos de Ghandy e esteve no Expresso 2222, recebeu palavras de carinho de uma série de artistas que foram a seu camarote, como Caetano Veloso, ou passaram por ele a bordo de trios, como Daniela Mercury e Margareth Menezes. "Todo mundo sabe a importância que ele tem para todos nós", disse Margareth, por exemplo, logo depois de cantar Refazenda, na frente do camarote, enquanto comandava o trio Afro Pop. Já Brown levou para avenida seu novo conceito de bloco com muita festa - e banho de pipoca. Cerca de 15 mil pessoas acompanharam o desfile, usando tiaras com uma representação de pipoca sobre a cabeça.