Pista da Anchieta continua interditada após acidente Já dura 10 horas a interdição da pista São Paulo/Santos da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 44, trecho de serra, em razão de um acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 21, com um caminhão que transportava álcool etílico. A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta/Imigrantes, inverteu a mão de direção da pista sentido São Paulo para quem precisa viajar para Santos. Assim, a única opção para quem está agora na Baixada Santista e quer vir para São Paulo é a Rodovia dos Imigrantes. O asfalto já foi limpo e o corpo do motorista do caminhão retirado do local, de acordo com a Ecovias. No entanto, ainda é aguardada a chegada de um guindaste para retirar o caminhão e finalmente liberar a pista. Até as 10 horas, não havia previsão de quando a situação estará normalizada. Funcionários da Cetesb foram chamados para verificar se houve danos ao meio ambiente por causa do vazamento. Acidente A carreta que transportava álcool etílico tombou por volta das 2h05, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, e o produto vazou na pista. O motorista, não identificado, morreu no local. Em razão do acidente, a pista capital/baixada foi interditada.