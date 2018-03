Pista da Marginal do Pinheiros será liberada nesta quarta O tráfego na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido da Rodovia Castelo Branco, será liberado a partir das 10 horas desta quarta-feira, 24, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rua Sumidouro, região do acidente no canteiro de obras da futura Estação Pinheiros da linha 4 do Metrô. Segundo informações da reportagem da Rádio Eldorado AM, a confirmação foi feita na tarde desta terça pelo superintendente de operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Eduardo Macabelli. Segundo ele, a via permanecerá desbloqueada até à 1 hora da próxima quinta-feira, 25. A liberação momentânea da pista faz parte do esquema especial de trânsito para o feriado prolongado de comemoração do Aniversário de São Paulo. A CET estima que cerca de 1,5 milhão de veículos deixem a capital entre quarta e quinta-feira.