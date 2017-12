Pista da Marginal Tietê é liberada após acidente Duas das três vítimas do acidente que ocorreu às 11h45 na pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, tiveram ferimentos graves. Um garoto de 6 anos e uma mulher de 21 foram levados pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa. Uma outra mulher, de 23 anos, ficou levemente ferida e foi resgatada para o Pronto-Socorro de Santana. A pista no sentido Penha-Lapa, perto da Ponte da Vila Maria e que ficou parcialmente bloqueada, só foi liberada pela Companhia de Engenharia de Tráfego às 13h14, mas ainda há certa lentidão no tráfego no local.