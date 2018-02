Pista de Congonhas fica fechada por quase uma hora A pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi reaberta depois de ter sido interditada por conta da chuva forte que atingiu a capital paulista durante a madrugada desta terça-feira. De acordo com a Infraero, a pista ficou fechada das 7h12 às 8h04. Pousos e decolagens tiveram que ser feitos na pista auxiliar, que é mais curta. Em conseqüência, alguns vôos, tanto de chegada como de partida, inclusive os da ponte aérea Rio-São Paulo, sofreram atrasos. No entanto, conforme a Infraero, não houve grandes transtornos. Na segunda-feira, o juiz substituto da 22ª Vara Federal de São Paulo, Ronald Carvalho Filho, decidiu proibir, a partir do dia 8, quinta-feira, pousos e decolagens de aeronaves Fokker 100 e Boeings 737-700 e 737-800 em Congonhas. O motivo é justamente o risco de derrapagem de aviões em dias de chuva.. O superintendente da Infraero em São Paulo, Edgard Brandão Júnior, afirmou na manhã desta terça-feira que a empresa vai cumprir a decisão da Justiça.