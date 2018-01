Pista sul da Anchieta é liberada Ja foi liberada a pista sul da Rodovia Anchieta (São Paulo-litoral), que esteve interditada desde às 2h20 da madrugada, na altura do quilômetro 57, em Cubatão. Segundo a concessionária Ecovias, no local, um caminhão basculante que seguia no sentido do litoral com altura acima da permitida atingiu uma passarela de concreto que desmoronou. Uma pessoa morreu e outra teve apenas ferimentos leves. A pista norte da rodovia (litoral-São Paulo) permanece interditada e não há previsão de liberação.