Pistas da Dutra são interditada depois de acidente Um grave acidente entre um caminhão e um veículo de passeio na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, interrompeu o trânsito nas quatro pistas da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. A colisão ocorreu às 9h22, na altura do quilômetro 212. Segundo a NovaDutra, concessionária responsável pela rodovia, as equipes de resgate já estavam no local, mas a pista continuava bloqueada para o trânsito. O motorista que segue em direção ao Rio de Janeiro tinha como opção a Rodovia Ayrton Senna/ Carvalho Pinto que, neste momento, tem trânsito tranqüilo e boa visibilidade. Em outro acidente na Dutra, um motociclista morreu após cair da moto e ser atropelado por um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 8 horas, também na pista sentido Rio, na altura do km 225, em frente ao Shopping Guarulhos. O acidente chegou a causar congestionamento de dois quilômetros.