Pistas privadas faturam com jatinhos

Em meio a todas as agruras do setor aéreo brasileiro, há um universo de passageiros que decola sem atrasos, sem burocracia, sem filas no check-in e sem preocupações. A aviação executiva, com seus 6.038 jatinhos e aeronaves particulares, cresce de vento em popa no País e movimenta cerca de US$ 300 milhões todo ano. Justamente por isso, o Brasil tem hoje o segundo maior número de aeródromos privados do mundo, exatos 1.759, perdendo apenas dos Estados Unidos. Nos últimos dois anos, foram construídos 460 novos aeródromos pelo País. Um dos motivos para essa explosão é a própria desorganização da malha aérea brasileira. Levantamento da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag) comprova que as companhias aéreas, em busca de rotas mais rentáveis, deixaram de atender pequenas cidades. Dos 5.355 municípios brasileiros, apenas 96 contam com vôos regulares. "O duopólio da TAM e da Gol acabou com as empresas aéreas regionais", diz o engenheiro Jorge Leal Medeiros, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). "Elas simplesmente desapareceram. Por isso, a aviação executiva ganhou esse estímulo para criar sua própria rede, longe dos problemas dos aeroportos públicos." Ter o seu próprio aeródromo não é nada barato. Para construir 1 quilômetro de pista, gasta-se entre R$ 2 milhões e R$ 8 milhões. Há casos ainda de aeródromos particulares muito mais luxuosos de que aeroportos internacionais. O de Gavião Peixoto (SP), utilizado pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), tem a pista mais longa das Américas, com 4.967 metros, e a segunda maior do mundo. CONCESSÕES Em Porto Seguro (BA), a concessão de um aeroporto público para a iniciativa privada foi a solução para fugir da precariedade do setor e atrair vôos para a região, melhorando o aproveitamento do local - a unidade passou a ser superavitária, segundo os administradores. "Hoje em dia, o lugar tem ar-condicionado, posto médico... ", elogia a dona de casa Meire Alvez Cruz, de 62 anos, que utiliza o aeroporto, a 707 quilômetros ao sul da capital, pelo menos uma vez por mês. Ela é um dos 790 mil passageiros que passam anualmente pelo terminal (antes da concessão eram 300 mil). O aeroporto é hoje o maior do País administrado por uma empresa privada e o mais movimentado do Nordeste, fora as capitais. Quem gerencia o local, desde março de 2000, é a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart). O diretor de aeroportos do grupo, Carlos Roberto Rebouças, explica que a Sinart paga ao governo R$ 40,9 mil por mês em troca da exploração do local. Fica a cargo da empresa toda a manutenção da infra-estrutura. Apenas a torre de comando, administrada pela Aeronáutica, e as equipes do Corpo de Bombeiros, do governo estadual, não têm gerência da Sinart. Segundo Rebouças, no entanto, o aeroporto ainda tem capacidade para receber o dobro de passageiros.