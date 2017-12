Pit bull arranca orelha de menino de 2 anos Um menino de 2 anos teve a orelha esquerda arrancada por um pit bull, anteontem, em Belo Horizonte. A criança também teve fraturas na face e na mandíbula. O menino está internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital João XII. Ontem ele passou por várias cirurgias para reparação dos ferimentos e está sendo acompanhado por equipe multidisciplinar. A Polícia Militar foi acionada e sacrificou o cão, porque no local havia outra criança que corria o risco de também ser atacada.