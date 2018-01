Pit bull ataca menina de 1 ano e meio em SP Uma menina de um ano e seis meses foi atacada por um pit bull na noite de sábado, em uma casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. A menina foi encaminhada ao Hospital Municipal de Urgências com ferimentos graves. A dona do animal, que havia deixado o cão solto e sem focinheira prestou depoimento no 7º Distrito Policial da cidade e foi liberada.