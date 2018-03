Pit bull mata homem de 52 anos na porta de casa em Minas

Jovenir Marcos de Araújo, de 52 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 24, após ser atacado por um cachorro da raça pit bull, em Betim, Minas Gerais. O homem foi atacado quando saía de sua casa, na Rua Pedro Jorge Brandão, no bairro de Bom Retiro, por volta das 3 horas. Garota de 4 anos é atacada por rottweiler na Grande SP Segundo a Polícia Militar, ele teve o corpo dilacerado e foi levado ao Hospital Regional de Betim, mas não resistiu aos ferimentos. O dono do cachorro, Jeferson Ferreira do Carmo, de 27 anos, prestou depoimento à polícia e vai responder a processo em liberdade; ainda não se sabe o destino do animal.