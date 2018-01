Pitbull ataca e mata mulher em Itaquaquecetuba A ajudante de costura Jane Aquino do Carmo, de 35 anos, foi morta, por volta das 22h30 de quinta-feira, ao ser atacada por um cão da raça Pitbull. A tragédia ocorreu em frente à casa da mãe de Jane, na altura do nº 60 da Rua Porto Alegre, na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo. Segundo Eloá Aquino do Carmo, uma das irmãs da vítima, Jane foi atacada no pescoço após segurar na corrente que estava fixa à coleira do animal. O dono do cão, identificado até o momento apenas como Márcio, seria vizinho da família. "Ele passou a corrente para Jane e disse que ela não precisava se preocupar pois o cachorro era manso", relatou Eloá, que não soube dizer se foi Márcio quem pediu para que Jane segurasse a corrente ou se a iniciativa partiu da própria vítima. Após o ataque, o cão foi morto pelos moradores do bairro pois estava completamente descontrolado. Mesmo levada para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, Jane não resistiu e morreu. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Suzano, cidade vizinha.