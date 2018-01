Pitbull ataca menina de quatro anos no interior de SP A menina Ariene Silva Bernardes, de 4 anos, foi atacada por um cão da raça pitbull no município de Miguelópolis, na região de Ribeirão Preto, na tarde de segunda-feira, 6. Ela estava no quintal da casa da vizinha com uma amiga de 16 anos, dona do animal, quando foi atacada. Ariene foi levada ao pronto-socorro da cidade, com ferimentos no pescoço, no ombro, no abdômen, nas costas, além de escoriações pelo corpo. A menina recebeu 28 pontos e, após um período de observação, foi liberada pelo médico. O caso do ataque do cão foi registrado na Polícia Civil.