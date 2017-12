Pitty rebate comentário xenófobo no Twitter

A cantora Pitty rebateu um comentário preconceituoso no Twitter na última segunda-feira, 18. A cantora publicou no microblog uma foto com a seguinte legenda: "ontem na lage". O erro de ortografia da cantora foi criticado agressivamente por um internauta, identificado como "tustin": "'lage' é com j bahiana burra", disse.

A cantora, então, rebateu o comentário: "'baiana' não tem H, desconhecido xenófobo". A resposta da cantora já havia alcançado mais de 4,5 mil retweets e 5 mil curtidas na tarde desta terça. Em seguida, a cantora publicou: "rpz, quem fala o que quer... boa tarde pra vcs também".

@pittyleone "lage" é com j bahiana burra — tustin (@Gubblecock) 18 janeiro 2016

"baiana" não tem H, desconhecido xenófobo https://t.co/3JKWC6j8hd — Pitty (@pittyleone) 18 janeiro 2016