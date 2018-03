Pivô de escândalo sanguessuga se livra de processo no MS

O juiz federal de Sinop (MS), Murilo Mendes, considerou, sem julgamento de mérito, extinta a ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Maria da Penha Lino, ex-funcionária do Ministério da Saúde no Estado, considerada peça-chave da máfia dos sanguessugas.

Para a Polícia Federal, Maria da Penha era a responsável por fazer a articulação entre a empresa Planam, prefeituras e parlamentares. Esta é apenas uma das cerca de 30 ações que a ex-funcionária responde.

Desbaratado em 2006 pela Polícia Federal, o grupo era responsável pela compra de ambulâncias superfaturadas.

Em sua decisão, o juiz afirma que a ação civil pública não é a via adequada para o caso e acatou preliminar levantada pela defesa de Maria da Penha. O advogado da ex-funcionária pública, Nestor Fidelis, disse que ficou satisfeito com a decisão. "Foi um excelente trabalho técnico", diz ele, destacando que a decisão vai ao encontro de entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta é apenas uma das cerca de 30 ações que a ex-servidora responde.

O advogado de Maria da Penha informou que vem conseguindo que sua cliente seja excluída de ações argumentando ilegitimidade passiva ou por demonstração inadequada da medidas judicial - como no processo em questão.

Memória. Formado por servidores públicos, parlamentares, prefeitos e ex-prefeitos, o grupo teria provocado um rombo de cerca de R$ 15,5 milhões em 1.450 convênios de compra de ambulância pelo País.

Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) teria detectado superfaturamento em 70% dos contratos. Segundo a PF, os convênios analisados totalizaram R$ 99 milhões.