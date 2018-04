Placar informa índices de violência Um placar instalado na Praia de Copacabana informa, desde anteontem, os principais índices da violência no Rio. Instalado pela ONG Rio de Paz, mostra o acumulado das ocorrências criminais de janeiro de 2007 a maio deste ano, com base nas estatísticas oficiais. Ali estão, por exemplo, o total de homicídios (14.609) e o número de mortos em confrontos com a polícia (2.921).