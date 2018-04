Planalto põe UPP em nova 'agenda casada' com Dilma

Recém-incorporadas ao discurso da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) criadas pelo governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) foram adotadas pelo Ministério do Turismo. Com investimento inicial de R$ 184 mil do governo federal, será lançado dia 30, no Morro Dona Marta, com a presença confirmada do presidente Lula, o projeto-piloto Rio Top Tour.

O objetivo da iniciativa, anunciada no site do ministério, é "aproveitar o potencial turístico do local a partir da inclusão dos moradores".

O evento, em plena campanha eleitoral, estava marcado para o dia 13, como havia informado a coluna Palanque. O primeiro anúncio foi feito por Cabral, via Twitter. Ontem, no debate entre os candidatos a vice dos presidenciáveis, promovido pelo Estado, o companheiro de chapa da petista, Michel Temer (PMDB), citou o exemplo das UPPs, tema que virou quase um mantra na campanha.

O texto de divulgação do projeto - realizado em convênio com a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Estado - é só elogios ao programa da Secretaria de Segurança do governo peemedebista: "Depois de um dia de praia, uma caminhada no calçadão e uma visita ao Cristo Redentor, nada mais agradável para o turista que conhecer mais de perto a cultura e tradição de um lugar tão rico como o Rio. Melhor ainda se esse contato se der em uma comunidade que hoje é símbolo de uma nova cidade, com seus serviços, produtos, segurança e hospitalidade prontos para atender todos os visitantes".

O release diz que o morro, "até pouco tempo marginalizado pela violência e pelo crime organizado, caminha para se tornar esse ponto turístico dentro da Cidade Maravilhosa".

Por e-mail, o ministério informou que o projeto, "executado pelo Estado, é viabilizado por meio de um convênio que contempla uma UPP, embora não estejam necessariamente vinculados". Ou seja, o Rio Top Tour não seria voltado exclusivamente para locais onde as UPPs estão consolidadas. Essa, contudo, não é a informação que aparece no release divulgado no dia 13, quando o ministro do Turismo, Luiz Barretto, visitou a favela.

"O objetivo é que o Rio Top Tour seja estendido para as demais comunidades que foram pacificadas com as UPPs. A segunda comunidade a receber o projeto será o Morro da Providência", diz o texto. Barretto afirmou na ocasião estar "certo de que teremos um modelo a ser implementado em outras comunidades da cidade que também precisam desta valorização".

Segundo o projeto, 50 moradores do Dona Marta - que tem mais de 5 mil moradores - receberão treinamento e haverá uma linha de crédito especial. Estão previstos estandes de informação no morro e em bairros próximos, placas e adesivos para promover pontos turísticos e a distribuição de folhetos em português e inglês. "O charme dos belos mirantes e das paisagens ganhou visibilidade em 1996, quando Michael Jackson gravou trechos de um videoclipe em uma laje no alto do morro", destaca o ministério. A contrapartida do governo do Rio é de R$ 46 mil.

A UPP do Dona Marta surgiu em 2008, inicialmente sem esse nome, em um morro que tinha tráfico forte desde os anos 80, localizado quase em frente a um Batalhão da PM. Sua ocupação ocorreu em seguida ao ápice das mortes em alegados confrontos no Estado e a erros da PM, como a morte do menino João Roberto, fuzilado por policiais que atiraram no carro em que viajava, confundido com um veículo roubado.

Início em 2008

Instalada em dezembro de 2008, a Unidade de Polícia Pacificadora do Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, foi a primeira das 12 UPPs que existem atualmente.