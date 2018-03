Plano para extinguir farra dos suplentes está parado Dois projetos que preveem o fim da farra das suplências vapt-vupt estão parados na Câmara dos Deputados há três anos. As propostas de emenda constitucional do deputado Flávio Dino (PC do B-MA) e do deputado Marcelo Serafim (PSB-AM) proíbem a posse de suplentes durante o recesso parlamentar.