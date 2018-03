PLAZA SUL: vai melhorar Reforma: desde o ano passado, o shopping tem recebido melhorias. Obrigatória: a visita à praça de alimentação com cúpula de vidro Não é segredo. O Plaza Sul, com 220 lojas, é pequenino em comparação aos gigantes da zona sul Morumbi e Ibirapuera, e não possui a mesma graça do Jardim Sul, que tem quase o mesmo número de lojas, mas com maior variedade. Mas, em vez de se intimidar, ele está trabalhando para obter melhorias. Desde o ano passado, o centro de compras está passando por um processo de revitalização. O resultado é uma aparência mais agradável, de limpeza e conservação. A praça de alimentação, por exemplo, ganhou novas mesas e os banheiros dos dois pisos estão sendo reformados. Houve também a inauguração de 21 novas lojas, duas no segmento de alimentação: os restaurantes La Pasta Gialla e Gendai. Também conta a favor a área para deixar as crianças, com monitores e brinquedos. O problema é que, durante a semana, o espaço só abre a partir das 14h. Outro detalhe que merece atenção: pelos corredores, a sinalização é boa se você está à procura da alameda de serviços, mas ruim se a busca é por lojas. Fundação: 26/4/1994 Área: 26.938m2 Lojas: 220 Salas de cinema: 6 Vagas: 1.360 Estacionamento: R$ 4 (5 horas) Pça. Leonor Kaupa, 100, Saúde, 5077-7300. 10h/22h (dom., 12h/20h). www.shoppingplazasul.com.br Banho de sol A praça de alimentação do Plaza Sul, com cúpula de vidro, é bonita e agradável. São 613 lugares e 32 restaurantes, fast foods e cafés. Mesmo que a fome ainda não tenha despertado, vale dar uma paradinha para aproveitar a iluminação natural. Mais de 60 Os idosos não tem motivo para esconder a idade. O shopping criou o Projeto Reflorescer, que dá desconto em lojas e aulas grátis de inglês e pintura. Menos de 10 O pacote de serviços para a criançada também é bom. O fraldário é arrumadinho e fornece fraldas. O banheiro infantil é separado, limpo e com paredes coloridas.