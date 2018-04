O Senado deve votar nesta semana a autorização de dois empréstimos para o Estado. O primeiro, de cerca de US$ 130 milhões, seria para financiar parcialmente as obras da Linha 4 - Amarela do Metrô, em uma parceria entre o Bird e bancos japoneses. O segundo (de até US$ 67 milhões) seria para o programa Estruturando a Governança para a Resposta Nacional ao HIV/Aids e outras DST.