Plínio diz que País não precisa do Senado

"Com todo o respeito aos senadores, não servem para nada. A não ser manter as oligarquias, tipo Sarney", disse. O Fórum Especial foi promovido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos, do ex-ministro João Paulo dos Reis Vellosso. No evento, esvaziado pelas ausências de Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), Plínio manteve o discurso de crítica à desigualdade social.

A presidenciável do PV, Marina Silva, falou da possibilidade de um "Armagedon ambiental" - a elevação da temperatura da Terra em 2 graus, o que inviabilizaria a vida - e reclamou que seu projeto de lei de acesso aos recursos da biodiversidade, apresentado em 1995, ainda não foi aprovado. Representante de Dilma, o vice Michel Temer fez uma análise das Constituições brasileiras. Serra não foi nem mandou representante.