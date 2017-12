PM acha mais um corpo carbonizado na rua PMs encontraram, na noite de anteontem, mais um corpo carbonizado, desta vez no Jardim Rebouças, zona sul de São Paulo. A vítima não estava num porta-malas de veículo, como as demais, mas na calçada. Já são 15 os mortos queimados na capital e 24 no Estado. Há indícios de que sejam desafetos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).