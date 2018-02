PM acusado de matar criança de 3 anos é julgado no Rio

O policial militar William de Paula, acusado pela morte do menino João Roberto, de três anos, está sendo julgado nesta quarta-feira, 10, no 2º Tribunal do Júri do Rio. O crime ocorreu em julho, quando policiais militares confundiram o carro em que estava o menino e sua mãe com o utilizado por criminosos, na Tijuca, zona norte. Os policiais dispararam contra o veículo. Além de William, também responde pelo crime o policial militar Elias Gonçalves. Veja também: Todas as notícias sobre o caso Em setembro, a família do menino ganhou na Justiça o direito de receber indenização para tratamento médico, bem como pensão por seis meses do Estado. Paulo Roberto Soares, pai de João Roberto, deve receber R$ 4.150 por mês e familiares receberão R$ 1.245. Após a decisão, o Estado do Rio chegou a recorrer, mas o governador Sérgio Cabral determinou que os procuradores não apresentassem mais nenhum recurso. A juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública, Cristiana Aparecida de Souza Santos, quer que o Estado pague dez salários mínimos - cerca de R$ 4.150 - ao taxista Paulo Roberto Soares, pai de João Roberto, e custeie tratamento psiquiátrico no valor de três salários mínimos - R$ 1.245 - aos pais, avós e irmão mais novo de João, Vinícius, de 1 ano. Policiais militares que perseguiam bandidos teriam confundido o carro da mãe do menino, Alessandra Soares, com o carro de criminosos que perseguiam e acertaram 17 tiros no carro da família. João Roberto João Roberto foi atingido por três tiros a menos de 50 metros de casa, na Tijuca, na zona norte.