PM apreende 200 kg de carne de capivara em Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO - A Polícia Militar Ambiental apreendeu 200 quilos de carne de capivara em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul, no último domingo, 11.

A equipe recebeu denúncias de que três homens estariam no rio Pardo caçando capivaras. Os policiais foram ao local e, próximo a um acampamento, foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e os caçadores fugiram, abandonando a carne de capivara e sete carcaças dos animais que foram abatidos com armas de fogo.

No acampamento ainda foram encontrados um motor de popa e redes de pesca abandonadas dentro de uma embarcação.

O material foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará a autoria do crime. Sendo identificados, os caçadores serão multados e responderão por tentativa de homicídio contra os policiais e crime ambiental.