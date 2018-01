PM apreende 3,5 t de maconha em Minas A PM apreendeu ontem 3,5 toneladas de maconha em uma casa no condomínio Recanto do Sábia, em Jaboticatubas, na região de Belo Horizonte (MG). Sete pessoas foram presas. Os policiais também acharam 3 motocicletas e 1 balança de precisão. Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos com tiros por quatro homens - dois dos quais fugiram.