PM apreende 700 pedras de crack em pensão em SP Policiais militares as Rondas Ostensivas Thobias de Aguiar (Rota) apreenderam 700 pedras de crack em uma pensão, localizada na região de Santa Ifigênia, centro da capital paulista, na noite de ontem. A droga estava escondida no batente, oco, de uma das janelas. No local, os policiais também encontraram produto químico que seria utilizado para a fabricação de mais 100 pedras. Em patrulhamento pela Rua do Triunfo, os PMs desconfiaram de um veículo parado, ocupado por uma mulher; e de um rapaz que estava do lado de fora. Ao revistarem o carro, os policiais encontraram duas pedras de crack, que haviam sido compradas por Fábia de Cássia Neri, de 29 anos, jornalista. Florisvaldo Andrade Costa Filho, de mesma idade, confessou que numa pensão, nas proximidades, guardava mais crack. A droga estava em um saco plástico. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, de Santa Ifigênia, onde Florisvaldo acabou indiciado por tráfico de drogas e a jornalista, por porte de entorpecente.