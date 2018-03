PM apreende armas e drogas com sem-teto Policiais militares apreenderam anteontem armas e drogas escondidas no acampamento sem-teto do Pinheirinho, na região sul de São José dos Campos (97 km de São Paulo). O local é considerado reduto do PCC. Segundo a PM, os policiais encontraram o arsenal do tráfico durante um patrulhamento de rotina. Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Entre as armas apreendidas estava uma metralhadora.