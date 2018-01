PM apreende arsenal e drogas com quadrilha no Rio Em uma blitz na Favela do Sapo, no bairro de Senador Camará, na zona oeste do Rio, policiais militares detiveram quatro pessoas, entre elas dois menores. Com o grupo apreenderam droga, munição e armas, uma delas um fuzil, que já constava no registro da polícia como apreendida, mas ainda não se sabe como a arma voltou para as mãos dos bandidos. Uma denúncia anônima permitiu que homens do 14º Batalhão fossem até uma das casas onde os criminosos estavam reunidos. Com Guilherme de Jesus Soares, de 22 anos, Renato da Silva, de 18 - e dois adolescentes de 17 anos, um deles considerado o gerente do tráfico no Morro do Sossego -, os PMs apreenderam um fuzil AR15, municiado com 123 projéteis. Também foram apreendidos dois rádios transmissores do tipo HT, uma granada de uso exclusivo do Exército, sete pistolas e uma pequena quantidade de droga já embalada para venda. A quadrilha foi levada ao 34º Distrito Policial.