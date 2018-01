PM apreende cerca de 70 máquinas caça-níqueis em Resende

Cerca de 70 máquinas caça-níqueis foram apreendidas nesta sexta-feira, 18, dentro de uma casa, no bairro Cidade Alegria, em Resende, no Vale do Paraíba fluminense. Sete pessoas foram presas em flagrante na ação.

Segundo informações recebidas pelo disque-denúncia a casa na Rua dos Ipês funcionava como linha de montagem das máquinas. Várias delas estavam desmontadas. O caso será registrado no 89.º Distrito Policial.