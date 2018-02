PM apreende crack e maconha no interior de São Paulo A Polícia Militar prendeu um homem que transportava cerca de 26,7 quilos de crack na lateral traseira de um carro que trafegava pela Rua Francisco Paula Moreira Barbosa, bairro São Vicente, em Itapira, interior de São Paulo. A prisão ocorreu por volta das 20h desta sexta-feira. De acordo com a PM, a abordagem aconteceu foi realizada por policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que encontraram a droga escondida no veículo no formato de 25 tijolos prensados. Na delegacia central da cidade, onde o caso foi registrado, o preso alegou que desconhecia a procedência do entorpecente e que estava apenas transportando o veículo para ser vendido. Maconha A PM informou também que prendeu um homem com 48 quilos de maconha dentro de um carro que trafegava no bairro do Cipó, em Embu Guaçu, na Grande São Paulo, na madrugada deste sábado. De acordo com a PM, por volta da 1 hora os policiais abordaram um Escort, depois de suspeitaram das atitudes do motorista, que não teve a identidade divulgada. Os agentes encontraram a droga escondida no porta malas do veículo. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial da cidade.