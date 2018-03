PM apreende faixa de apoio a presos em SP Três jovens, de 21, 20 a 19 anos, foram flagrados na madrugada de terça-feira colocando uma faixa na esquina da Rua Paim com a Rua Frei Caneca, na região central da cidade de São Paulo. A intenção dos três, segundo a polícia, era amarrar a faixa de um poste ao outro, mas foram flagrados por policiais militares do 7º Batalhão e encaminhados ao plantão do 4º Distrito Policial. Na faixa - cujo texto é idêntico ao de outra encontrada no último sábado com três menores em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, estava escrito, entre outros, o seguinte: "Aviso à imprensa: antes de julgar o que acontece nos presídios paulistas, procure se informar da verdade. Não queremos regalias, mas sim um tratamento humano e digno. Assinado: população carcerária." Os três, moradores da região, de acordo com a PM, foram liberados após registro de ocorrência com o título de "apreensão de objeto".