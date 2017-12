PM apreende maconha e prende 2 suspeitos de tráfico em SP Quatro tijolos de maconha foram apreendidos nesta tarde e dois suspeitos de tráfico de drogas foram resos em flagrante por policiais militares do 29º Batalhão da PM na zona leste de São Paulo. De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a prisão ocorreu por volta das 17 horas na Avenida Marechal Tito, 4.600, no Itaim Paulista. A droga e os detidos foram encaminhados ao 50º Distrito Policial, onde a ocorrência será registrada.