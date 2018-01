PM apreende revólver carregado com menino de 3 anos em BH

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta segunda-feira, 10, um revólver calibre 38, carregado, que estava com um menino de apenas três anos, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme a PM, o garoto encontrou a arma em casa e saiu com ela pelas ruas do bairro Veneza para mostrá-la para aos amigos. Assustados, vizinhos acionaram a polícia. A criança foi localizada pelos militares próximo ao número 763 da rua Maria Adelaide. "Devido ao peso, ele carregava o revólver com dificuldade, com as duas mãos, apoiada no peito e com o cano voltado para o queixo", observou o cabo Romildo Ângelo. Os policiais foram à casa do menino e encontraram outra arma do mesmo calibre. A mãe do garoto foi levada para a delegacia e liberada após prestar depoimento. Ela contou que as armas - que não possuem registro - pertencem ao pai do garoto, que fugiu após o incidente. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.