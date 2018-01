PM apura se agentes espancaram presos Quatro presos foram espancados por agentes penitenciários com pedaços de pau no dia 14 na Rodovia Castelo Branco, na região de Avaré. A Secretaria da Administração Penitenciária solicitou a abertura de Inquérito Policial-Militar (IPM) sobre o caso. A escolta dos detentos era de responsabilidade de PMs. As lesões foram fotografadas.