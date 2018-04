PM atingido em tiroteio no Rio está tetraplégico, informa secretaria

SÃO PAULO - O policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) que ficou ferido durante um tiroteio com traficantes, no Morro do Fallet, no centro do Rio, no último sábado, 10, está tetraplégico. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 13, pela Secretaria de Segurança Pública (Seseg).

O agente está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, na zona norte da cidade. Ele respira com ajuda de aparelhos e seu quadro de saúde é considerado estável.

Operação.Policiais militares do Batalhão de Operações especiais (Bope) apreenderam hoje maconha, cocaína e cheirinho da loló, no Morro do Fallet. A droga encontrada dentro de uma casa na comunidade ainda não foi contabilizada. Na ação o Bope apreendeu ainda munições, três granadas e carregadores de pistola. Ninguém foi preso. O material apreendido levado para a 6ª DP.